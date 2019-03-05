Сбежавшая в РФ украинская певица впервые станет бабушкой
14:53, 05 марта 2019Общество
787 0
Радостной новостью сын артистки поделился в сети.
Повалий станет бабушкой / фото УНИАН
Украинская певица и соратница сбежавшего в РФ Виктора Януковича Таисия Повалий впервые станет бабушкой.
Читайте такжеАлла Пугачева удивила сеть новым фото
Жена сына артистки Дениса Светлана беременна первенцем. Радостной новостью Денис поделился на своей странице в Facebook, показав положительный тест на беременность.
Отметим, что пара познакомилась в соцсети, а поженилась в 2015 году.
facebook.com/denispovaliy
Ранее украинская певица Таисия Повалий поразила пользователей Instagram новым видео, на котором ее многие не узнали.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter