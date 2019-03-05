Сбежавшая в РФ украинская певица впервые станет бабушкой

Радостной новостью сын артистки поделился в сети.

Украинская певица и соратница сбежавшего в РФ Виктора Януковича Таисия Повалий впервые станет бабушкой.

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Жена сына артистки Дениса Светлана беременна первенцем. Радостной новостью Денис поделился на своей странице в Facebook, показав положительный тест на беременность.

Отметим, что пара познакомилась в соцсети, а поженилась в 2015 году.

Ранее украинская певица Таисия Повалий поразила пользователей Instagram новым видео, на котором ее многие не узнали.