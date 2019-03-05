"Циклоны": клип о выборах в Украине стал хитом в сети (видео)

Все имена вымышленные в клипе, и любые совпадения с реальными кандидатами являются плодом вашей фантазии, заявил вокалист группы Тік.

В сети продолжает набирать популярность клип украинской группы ТІК на песню "Циклоны", который сами музыканты назвали "предвыборным экшеном".

Читайте также"Обіцянки": рэперша Alyona Alyona сразу после скандала с визитом на форум Порошенко записала новый трек (видео)

Видео собрало более миллиона просмотров и массу восторженных комментариев. Солист коллектива Виктор Бронюк на своей странице в Facebook порадовался тому, что песня большинству избирателей "зашла".

"Хочу подчеркнуть, что это не сатира на нынешних кандидатов, идея "Циклонов" гораздо глубже – фактически, это ответ на вопрос, почему украинцы очаровываются кандидатами, голосуют за них, а потом по факту разочаровываются и у власти появляются те же биг-морды, только в профиль", - написал певец.

Бронюк подчеркнул, что в песне не стоит обращать внимания на имена. "Все они вымышленные, и любые совпадения с реальными кандидатами являются плодом вашей фантазии", - отметил музыкант.