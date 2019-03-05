Астролог назвал "денежные" даты марта

В марте будет благоприятный период для мощного продвижения в финансовых вопросах, отметила астролог.

Астролог и журналист Наталия Ульянкина сообщила, что в марте 2019 года семь дат будут "денежными".

В марте-2019 доходы и расходы будут нестабильными, сообщает "Главред" со ссылкой на ТСН.

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По словам астролога, в первый месяц весны "денежными" станут 6, 8, 17, 21, 26, 28, 29 число. В "денежные" даты возможно получение серьезного дохода, совершение необходимых или приятных покупок.

"…С 10 по 27 марта — благоприятный период для энергичного и мощного продвижения в профессиональных и финансовых вопросах. Особые даты: 10, 14, 20 марта…", — спрогнозировала Ульянкина.

Как сообщал УНИАН, астрологи составили гороскоп на март для всех знаков Зодиака.