Будьте осторожны: астрологи назвали худший день в марте 2019

В ближайшие дни будет очень травмоопасное время, говорят астрологи.

5 марта Меркурий начинает ретроградное движение, причем в самом неблагоприятном для себя месте – Рыбах, знаке своего падения – а также в тригоне к лунному узлу к Раху и Юпитеру. В это время вероятны технические сбои и общий упадок сил.

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Об этом сообщает Тelegram-канал "Сухарева башня". "5 марта, в 7:21 утра Марс войдет в мертвый градус. О чем это может говорить? Например, о том, что где-то могут произойти технические сбои. Помимо этого, будет чувствоваться общий упадок сил. В общем, в ближайшие дни будет очень травмоопасное время", - предупредили астрологи.

Они прогнозируют, что на глобальном уровне возможны межконфессиональные противостояния и межрелигиозные конфликты.

Однако худший день месяца еще впереди: "Кульминация случится 15 марта, когда Меркурий, возвращаясь в Рыбы, а Солнце, переходя в Водолей, соединятся. Это самое худшее время для любых, даже самых незначительных решений: любое из них может иметь деструктивные последствия. Но самое плохое, что есть высокая вероятность того, что такие решения примет власть".

Ранее появился гороскоп на неделю, 4 - 10 марта. Астрологи советуют на этой неделе прислушаться к подсказкам небесных светил.