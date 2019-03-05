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Светлана Лобода уехала из России и показала пикантный кадр (фото)

09:27, 05 марта 2019
Общество
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Лобода восхитила сеть новым фото / фото instagram.com/lobodaofficial

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Она в посте анонсировала свой выступ в Торонто и тур по Америке.

В кадре "суперзвезда" появилась в блестящем черном боди, подчёркивающем идеальную фигуру певицы. Дополнила пикантный образ Лобода шляпой. 

"Секси", "Какая фигура!", "Лучшая", "Крутая", "Очень красивый образ", - пишут в комментариях под фото.

Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть серией снимков с выступлений, на которых она предстает в откровенных нарядах.

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Теги: #фото#Светлана Лобода