Светлана Лобода уехала из России и показала пикантный кадр (фото)

Фанаты восхищены новым образом исполнительницы.

Опальная украинская певица Светлана Лобода, активно выступающая в РФ, порадовала поклонников очередным пикантным фото.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Она в посте анонсировала свой выступ в Торонто и тур по Америке.

В кадре "суперзвезда" появилась в блестящем черном боди, подчёркивающем идеальную фигуру певицы. Дополнила пикантный образ Лобода шляпой.

"Секси", "Какая фигура!", "Лучшая", "Крутая", "Очень красивый образ", - пишут в комментариях под фото.

Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть серией снимков с выступлений, на которых она предстает в откровенных нарядах.