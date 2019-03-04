Лорак в компании запрещенных в Украине артистов "засветилась" на музыкальном мероприятии в Москве

Певица появилась в компании невъездных в Украину музыкантов Григория Лепса и Дианы Арбениной.

Украинская певица Ани Лорак появилась на пресс-завтраке, приуроченному к российской музыкальной премии "МузТВ".

Соответствующее фото артистка разместила в своем Instagram.

Отметим, что на снимке певица появилась в компании невъездных в Украину музыкантов Григория Лепса и Дианы Арбениной, а также ведущих Максима Галкина, Александра Реввы и Михаила Галустяна.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 2 марта, в Киеве прошел сольный концерт четырехкратного номинанта премии Грэмми британского рокера Стивена Уилсона. В столицу Украины музыкант привез пятую сольную пластинку To The Bone.