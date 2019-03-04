"Шикарная!": Настя Каменских "засветила" ягодицы на фото и взорвала сеть

Поклонникам певицы очень понравилась фотография и они похвалили физическую форму артистки.

Настя Каменских взбудоражила фанатов пикантным фото. На свежем снимке певица продемонстрировала свои форма.

Фото Каменских опубликовала в Instagram.

Фотография всего за 20 минут с момента публикации набрала почти 25 тысяч лайков.

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Поклонникам певицы очень понравилась фотография и они похвалили физическую форму артистки.

"Ей есть что показать, завидовать не надо. Если у вас ничего нет сидите и молчите, она большая молодец, Настя добилась много чего, посмотрите какая она была раньше и какая сейчас!", "Вы такие странные как она не будет выставлять свою попу? Настя столько работала над фигурой, давно так хорошо не выглядела. Почему она должна прятать свои достижения?", "Шикарная!", - написали фанаты артистки.

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