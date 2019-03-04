Папарацци поймали известного российского актера вместе с избитой женой на отдыхе (фото, видео)

Видимо, супруги передумали разводиться.

Российский актер и телеведущий, 44-летний Марат Башаров прилетел в Таиланд к жене и сыну, после того, как в конце февраля его супруга Елизавета Шевыркова рассказала о побоях и подала на развод.

Папарацци удалось заснять пару, отдыхающую на пляже. Фото и видео разместили в Telegram-канале "Светская жизнь".

Ранее СМИ сообщали, что известный российский актер Марат Башаров жестоко избил жену. Ее брат Федор сообщил СМИ, что Марат сломал нос его сестре. Как стало известно, всю ночь супруга артиста и ее мама провели в травмпункте.