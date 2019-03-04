Гость из Словении, фермер и вторая Квитка Цисык: кто прошел в "Голос страны" после 7 эфира (видео)

Места в команде после седьмого эфира получили Оксана Муха, фермер из Хотына, студент Института музыки им. Глиера, гость из Словении.

Вышел седьмой выпуск вокального шоу "Голос країни". И снова в этом эфире гость из другой страны - Андрей Галицкий приехал из города Любляна, Словения. Его предки переехали в Словению из Украины в XVIII веке. Он исполнил песню Александра Пономарева Полонений, но к нему так никто и не повернулся, потому что на момент его выступления оставалось единственное свободное место у Потапа.

Впервые в истории шоу продюсеры и главный офис The Voice в Голландии дали тренерам по одному дополнительному месту в команде.

Изюминкой этого эфира стало выступление известной певицы из Западной Украины Оксаны Мухи, которая исполняет песни канадской певицы украинского происхождения Квитки Цисык и в прошлом году выступила на 20 концертах, посвященных ее памяти. Тренеры отметили, что у них было такое впечатление, словно они услышали саму Квитку Цисык.

Слепые прослушивания завершились. В командах Дана Балана, Тины Кароль и Monatika по 17 вокалистов, а у Потапа – 16. Далее зрителей ждут этап Вокальных боев.