Предупреждение для Рыб и Скорпионов: гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

Чтобы не нервничать понапрасну и избежать конфликтов на работе и с близкими, прислушайтесь к советам звезд, говорят астрологи.

Появился гороскоп на неделю, 4 - 10 марта. Астрологи советуют на этой неделе прислушаться к подсказкам небесных светил.

Астрологи рассказали "Фактам", что ждет каждый из знаков Зодиака на этой неделе, 4 - 10 марта.

ОВЕН. Можете рассчитывать на приятный сюрприз, который предоставит судьба — нужно лишь воспользоваться своим шансом. Благоприятный период наступает для знакомств — они обещают стать весьма значимыми для вас.

ТЕЛЕЦ. Информацию, доступ к которой получите, необходимо тщательно проверять, чтобы не попасть на удочку мошенникам. Вполне вероятно, что начальство по достоинству оценит ваши знания и профессионализм. Сумеете подняться на более высокую ступеньку карьерной лестницы.

БЛИЗНЕЦЫ. Уверенность в собственных силах, прекрасная трудоспособность помогут добиться желаемого в самые кратчайшие сроки. Задачи, к которым вы даже приступать боялись совсем недавно, удастся решить без всяких осложнений.

РАК. Не стесняйтесь демонстрировать навыки, которыми обладаете, и не бойтесь отстаивать собственную точку зрения на самом высоком уровне. С окружающими будьте мягче, не придирайтесь к ним за мелкие промахи — буря в стакане воды никому не нужна.

ЛЕВ. Оказавшись в эпицентре событий, не забывайте о том, что, возможно, придется брать на себя ответственность за общее дело. Будьте готовы также к тому, что в отношениях с коллегами могут возникнуть противоречия и споры.

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ДЕВА. Достаточно суматошный и неспокойный период ожидается для вас, поэтому нужно реально оценивать свои силы, не пытаясь объять необъятное. Кроме работы, существуют также домашние дела, близкие люди, требующие вашего внимания.

ВЕСЫ. Стоит проявить максимальную осторожность при работе с деловыми бумагами, поскольку вероятность ошибки не исключена и может иметь не самые приятные для вас последствия. Зато, продемонстрировав свои деловые качества, можете рассчитывать на большой успех.

СКОРПИОН. Ожидается много работы, причем самой разнообразной, и она не всегда будет вам нравиться. Звезды не рекомендуют принимать скоропалительные решения — они грозят не самыми лучшими последствиями.

СТРЕЛЕЦ. Сосредоточьтесь на самом главном, не распыляясь на мелочи, рассматривая сложившуюся ситуацию с разных сторон. Весьма важно для вас сейчас не суетиться и быть пунктуальным во всем, что касается деловых встреч. Финансовое положение порадует вас.

КОЗЕРОГ. Работая в коллективе, имеете прекрасную возможность для того, чтобы воплотить в жизнь задуманное. А работа в одиночку вряд ли окажется столь успешной. В беседе с деловыми партнерами не пытайтесь настаивать на своем во что бы ни стало.

ВОДОЛЕЙ. Достаточно оптимистичные прогнозы станут для вас реальностью, если проявите трудолюбие, целеустремленность, готовность пойти на компромисс. Больше сил и внимания уделяйте детям, которые нуждаются в вас, как никогда.

РЫБЫ. Желательно обходить стороной любителей плести интриги, иначе неожиданно для себя можете попасть в неприглядную ситуацию. Излишние язвительность и критичность по отношению к коллегам способны сыграть с вами злую шутку.