Помолодевшая Алла Пугачева "зажгла" на весеннем празднике (фото, видео)

Примадонна в полосатом платье повеселилась на вечеринке.

В первое воскресение весны, 3 марта, шоумен Максим Галкин снял ролик, героями которого стали его супруга, 69-летняя Алла Пугачева, и их дети.

"Сегодня отмечаем традиционный праздник Аллы — первое воскресенье весны", — написал Галкин в Instagram. К этому сообщению он прикрепил снятое им видео.

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В ролике видно, как за спиной Галкина появляется спускающаяся по лестнице Примадонна.

"Жена-красотка", — говорит Галкин. "Как жену зовут?" — спрашивает Пугачева. "Аллочка", — отвечает ее супруг.

Артистка появилась в полосатом миди-платье и с черным бантом на голове.

"Сегодня, в первое воскресенье весны, я олицетворяю полосатую жизнь. Черные и белые полосы. В юности в нашей жизни были черные полосы. Но от того, что мы были молоды, она всегда была светлой", - говорит Алла Борисовна.

В честь первого воскресенья марта супруги устроили празднования. На мероприятии Пугачева исполнила для друзей несколько своих композиций.

Пользователи сети отметили, что певица выглядит помолодевшей и похорошевшей.

Ранее Алла Пугачева в платье с разрезом произвела фурор. Певица похудела и теперь может себе позволить более смелые образы.