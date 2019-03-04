Помолодевшая Алла Пугачева "зажгла" на весеннем празднике (фото, видео)
В первое воскресение весны, 3 марта, шоумен Максим Галкин снял ролик, героями которого стали его супруга, 69-летняя Алла Пугачева, и их дети.
"Сегодня отмечаем традиционный праздник Аллы — первое воскресенье весны", — написал Галкин в Instagram. К этому сообщению он прикрепил снятое им видео.
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В ролике видно, как за спиной Галкина появляется спускающаяся по лестнице Примадонна.
"Жена-красотка", — говорит Галкин. "Как жену зовут?" — спрашивает Пугачева. "Аллочка", — отвечает ее супруг.
Артистка появилась в полосатом миди-платье и с черным бантом на голове.
"Сегодня, в первое воскресенье весны, я олицетворяю полосатую жизнь. Черные и белые полосы. В юности в нашей жизни были черные полосы. Но от того, что мы были молоды, она всегда была светлой", - говорит Алла Борисовна.
В честь первого воскресенья марта супруги устроили празднования. На мероприятии Пугачева исполнила для друзей несколько своих композиций.
Пользователи сети отметили, что певица выглядит помолодевшей и похорошевшей.
По доброй многолетней традиции встретили весну с Аллой Борисовной @alla_orfey и друзьями 🤗 Вспоминали нашу юность, где и как мы жили в детстве ☺ Мы в Дербенте жили сначала в двухкомнатной квартире с обоями в цветочек, антресолями, ковром на стене и любимым продавленным коричневым диваном, который нам с братом служил батутом все детство... 😁 На пороге встречал аромат пирожков с картошкой, которые я сто лет не ела, но никогда не забуду, на окнах стояли горшки с алое - лекарством от всех болезней, а вместо дверей между комнатами свисали занавески из длинных ниток, на которые были нанизаны бусинки, и я просто обожала вертеться между ними в дверном проеме, мастеря себе то головной убор царевны, то платье 😅😅😅 У вас так тоже было? 🤗 Получился вечер теплых воспоминаний, спасибо Алле Борисовне за него 💖 #Весна #АллаПугачева #МаксимГалкин #ЕленаСевер #ВеснуРазрешаю #Жасмин #Детство
#Repost @arman_dav • • • • • Традиционный праздник жёлтых цветов и весны, у дорогой и любимой @alla_orfey «Первое Воскресенье Весны» Какой же невероятный праздник был сегодня , впрочем как и всегда в гостях в Аллы Борисовны, спасибо большое вам! Весну разрешили!#Россия #Москва #Казахстан #Астана #Алматы #веснуразрешаем #аллапугачева
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