"Как всегда голая": Настя Каменских разозлила сеть откровенным фото

В Instagram Каменских позирует в черном купальнике и куртке.

Украинская певица Настя Каменских разозлила сеть очередным откровенным фото.

В Instagram Каменских позирует в черном купальнике и куртке. Фанаты отметили, что Каменских в прекрасной форме, однако многие недовольны большим количеством фотографий с обнаженной Каменских.

"Настенька - девушка зачётная нет вопросов! Но поднадоело, везде тулит попу как у Ким", "Бедная женщина, иметь такие доходы и ходить едва ли не голой", "Уххх, я бы с тобой сыграл в шашки", "Настюша , вы разозлили интернет", "Пора уже одеться, Настя, это уже как у всех", - пишут в сети.

Читайте также"Улыбка как из фильма ужасов": Ани Лорак шокировала сеть

Ранее полуголая Настя Каменских шокировала откровенным фото.