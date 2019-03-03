Концерт Стивена Уилсона в Киеве: как прошло шоу британского короля прогрессив-рока

Британец впервые приехал выступать в Украину, и именно киевский концерт стал завершающим в его туре, где он представил свою пятую пластинку To the Bone.

В субботу, 2 марта, в Киеве прошел сольный концерт четырехкратного номинанта премии Грэмми британского рокера Стивена Уилсона. В столицу Украины музыкант привез пятую сольную пластинку To The Bone.

Британец впервые приехал выступать в Украину, и именно киевский концерт стал завершающим в его туре, где он представил свою пятую пластинку To the Bone. По словам самого музыканта, Украина стала 143 страной, которую он посетил в рамках тура, а финальное киевское шоу стало 145-м по счету.

Концерт начался позже на один час, но в данном случае это было обусловлено тем, что шоу требовало длительной подготовки, ведь шоу сопровождалось сложным видеорядом. Перед началом концерта зрителям было предложено просмотреть фильм, состоящий из разрозненных кадров, иллюстрирующих актуальные проблемы современности, которым и посвящён альбом To the Bone: исламский терроризм, кризис беженцев в Европе, политика постправды. В фильме демонстрировалось, насколько по-разному можно интерпретировать эти понятия, что и подводит нас к ключевому вопросу, который задает пластика - вопросу о природе правды.

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В течение всего выступления на сцену проецировались фотографии и видео, иллюстрирующие ту или иную композицию, а во время одной из песен на сцену и вовсе спроецировали силуэт огромной танцующей девушки, состоящий из неоновых теней, что выглядело весьма эффектно.

Надо сказать, что видеоряд отлично дополнял атмосферу концерта. Для лирических песен - это были умиротворяющие кадры природы или фотографии детей, а более "тяжелые" композиции сопровождали порой совершенно психоделические образы.

На киевском концерте музыкант исполнил как старые композиции, так и главные хиты из последнего альбома To The Bone, в частности «Pariah», «Song of I» и «Permanating».

Надо отметить, что песни из альбома To The Bone звучат несколько иначе, чем то, что создавал музыкант ранее. Стиль альбома уже больше напоминает прогрессив-поп, чем прогрессив-рок. Альбом ориентирован больше на песенный материал, а тексты песен весьма лиричны и сконцентрированы на глубоко личных проблемах человека.

Несмотря на сложившийся образ интроверта, Уилсон оказался весьма разговорчивым парнем и часто общался со зрителями, рассказывал о своем туре и шутил.

Именно благодаря этому, даже несмотря на то, что прог-рокер все еще не так широко известен в Украине, публика, собравшаяся на концерте принимала его очень тепло. Зрители то и дело вскакивали со своих мест и громко аплодировали. Время от времени из зала доносились крики “Маэстро!” и “Я люблю тебя!” (как же без этого на рок-концерте).

Главной особенностью концерта являлись очень длинные и сложные сольные гитарные партии. Звук был такой мощности, что иногда попросту хотелось вжаться в кресло. Уилсон и сам неоднократно брал в руки гитару. По его собственному признанию, он считает, что играть на гитаре, не глядя на нее, это очень сексуально.

Музыкант также исполнил 4 песни на бис, которые, по его словам, являются невероятно депрессивными. “В этом мы с вами похожи - отметил Уилсон. Украина, Англия, Скандинавия, мы любим депрессивную музыку”.

Это внимание к деталям и тончайшая проработка всех музыкальных нюансов выгодно отличает концерты Уилсона от остальных. Это и заставляет думать, что этот музыкант не остановится в своем развитии, а продолжит нас удивлять.

Как сообщал УНИАН, в Киеве выступила популярная финская группа Poets Of The Fall. Музыканты презентовали киевской публике свой новый альбом Ultraviolet.