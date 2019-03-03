«Космические деньги»: Олег Винник рассказал, почему не согласился ехать на Евровидение

Как сообщал УНИАН, Украина не будет принимать участия в международном песенном конкурсе Евровидение в 2019 году.

Певец Олег Винник рассказал, что хотел представлять Украину на конкурсе «Евровидение», когда он должен был состояться в Германии, но передумал, когда узнал об условиях участия.

Об этом сообщает «ТСН», ссылаясь на проект «Светская жизнь».

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"Я написал песню украинско-немецкую. И, когда я спросил: "Как это все происходит?", мне предложили заплатить 600 тысяч то ли долларов, то ли евро. Для меня это, конечно, были космические деньги, и я не согласился на это дело", - рассказал музыкант.

Тогда Винник спросил у своего норвежского коллеги, который ездил от Норвегии на "Евровидение" лет 20 назад, сколько средств он потратил на участие в конкурсе. Тот рассказал, что потратил 450 долларов на костюм.

"Так что сегодня есть один плюс, что артист должен заплатить примерно где-то 150 тысяч долларов. На сегодняшний день я могу себе это позволить и поехать за 150 тысяч долларов выступить как лицо Украины", - заключил певец.

Как сообщал УНИАН, Украина не будет принимать участия в международном песенном конкурсе Евровидение в 2019 году. Национальная общественная телерадиокомпания Украины, как и каждый год, предложила победителю отбора, певице MARUV, заключить договор на представление Украины на песенном конкурсе, однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать договор.

Телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье место по результатам отбора, но группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в Евровидении-2019.