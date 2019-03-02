"Улыбка как из фильма ужасов": Ани Лорак шокировала сеть
21:55, 02 марта 2019Общество
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На одном из фото Ани Лорак позирует в красном платье, открывающем ноги.
Помолодевшая Ани Лорак удивила сеть / instagram.com/anilorak/
Украинская певица Ани Лорак, гастролирующая в России, удивила сеть новыми фотографиями - Ани Лорак выглядит помолодевшей.
На одном из фото Ани Лорак позирует в красном платье, открывающем ноги. Фанаты в восторге от фото Ани Лорак, однако нашлись и критики.
"Прекрасна", "Лорак без фотошопа - как ноль без палочки", "Улыбка её мне напоминает клоуна - с ужастика", "Вы самая лучшая, у вас такая красивая улыбка", - пишут в сети.
На втором фото Ани Лорак хвастается букетом роз.
"Офигеть какие розы!", "Просто красотка", "Не нужно больше худеть", "А что с талией ? Фотошоперы перестарались", - пишут в сети.
Ранее Лорак очаровала сеть фото с дочерью.
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