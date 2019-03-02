"Улыбка как из фильма ужасов": Ани Лорак шокировала сеть

На одном из фото Ани Лорак позирует в красном платье, открывающем ноги.

Украинская певица Ани Лорак, гастролирующая в России, удивила сеть новыми фотографиями - Ани Лорак выглядит помолодевшей.

На одном из фото Ани Лорак позирует в красном платье, открывающем ноги. Фанаты в восторге от фото Ани Лорак, однако нашлись и критики.

"Прекрасна", "Лорак без фотошопа - как ноль без палочки", "Улыбка её мне напоминает клоуна - с ужастика", "Вы самая лучшая, у вас такая красивая улыбка", - пишут в сети.

На втором фото Ани Лорак хвастается букетом роз.

"Офигеть какие розы!", "Просто красотка", "Не нужно больше худеть", "А что с талией ? Фотошоперы перестарались", - пишут в сети.

Ранее Лорак очаровала сеть фото с дочерью.