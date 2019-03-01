"Похожи, как две капли": Лорак очаровала сеть фото с дочерью

"Потому что мы – банда", - подписала фото Лорак.

Опальная украинская певица Ани Лорак очаровала подписчиков новім фото с дочерью.

Снимок певица опубликовала в своем Instagram. На нем Лорак в голубом деловом костюме и малиновых босоножках. У маленькой Софии образ более "хулиганский": рваные джинсы и клетчатая рубашка.

"Потому что мы – банда", - подписала фото Лорак.

Подписчики отметили сходство певицы с дочерью, хотя некоторые утверждают, что девочка больше похожа на папу.

"Яблонька и яблочко", "Вот здесь Соня сильно похожа на маму, только глазки другие", "Красотки", "Как же на папу похожа", "А вы с дочкой очень похожи", "На папу похожа, будет счастливая", "Она очень похожа на отца. Ярко выраженная турецкая внешность у девочки", "Дочка сильно похоже на маму, как две капли", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, Ани Лорак в латексном наряде похвасталась российскими наградами.