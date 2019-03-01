Победительница Нацотбора MARUV удивила резкой сменой имиджа (фото)

Певица опубликовала видео, на котором она в образе блондинки с длинными волосами.

Украинская певица MARUV, вокруг которой разгорелся скандал из-за её отказа учавствовать в Евровидении-2019, удивила резкой сменой имиджа.

В своем Instagram певица опубликовала видео, на котором она в образе блондинки с длинными волосами.

На видео MARUV исполняет акустическую версию своей песни Siren Song, с которой она победила в Национальном отборе на Евровидение-2019.

Как сообщал УНИАН, Украина не будет принимать участия в международном песенном конкурсе Евровидение в 2019 году. Национальная общественная телерадиокомпания Украины, как и каждый год, предложила победителю отбора, певице MARUV, заключить договор на представление Украины на песенном конкурсе, однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать договор. Телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье место по результатам отбора, но группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в Евровидении-2019.