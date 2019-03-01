Лобода презентовала новую песню, ставшую саундтреком к популярному шоу (видео)

Песня будет звучать в заставке российского шоу "Последний герой. Актеры против экстрасенсов".

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