Лобода презентовала новую песню, ставшую саундтреком к популярному шоу (видео)
11:56, 01 марта 2019Общество
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Песня будет звучать в заставке российского шоу "Последний герой. Актеры против экстрасенсов".
Лобода записала саундтрек к шоу "Последний герой" / фото Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода, которая в последние годы живет и активно гастролирует в России, презентовала новую песню "Последний герой".
Она стала саундтреком к новому сезону одноименного российского шоу "Последний герой. Актеры против экстрасенсов". Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Подписчики Лободы высоко оценили новую песню.
"Трек нереальный", "Крутая песня", "Что-то песня лучше шоу, по-моему!", "Дух захватывает", "Бомбический саунд", - пишут в комментариях.
Как сообщал УНИАН, Лобода стала звездным наставником в российской версии шоу "Голос".
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