Гороскоп на март: кого из знаков Зодиака ждут новые знакомства, а кто разбогатеет

Кому стоит заняться в первый месяц весны своей фигурой, кому грозят финансовые трудности, а кто может расслабиться и позволить себе долгожданный отпуск, читайте в новом гороскопе.

Что вас ждет в марте 2019 года? Кому стоит заняться в первый месяц весны своей фигурой, кому грозят финансовые трудности, а кто может расслабиться и позволить себе долгожданный отпуск, читайте в новом гороскопе.

Об этом пишет "Апостроф".

Овен

Март 2019 года подарит вам эмоциональные качели. Ваш внутренний собственник и ревнивец будет активен, как никогда. Но не давайте ему полную свободу действий. Помните, что сцены и скандалы не приведут ни к чему хорошему. В марте вам может повезти на финансовом поле, поэтому смело беритесь за новые задачи и проекты, они принесут хорошую прибыль.

Телец

Вас ждет больше количество встреч. Увы, не все они будут приятными. Наберитесь терпения, сейчас вы можете быть очень вспыльчивы. Планируя поездки стоит продумывать все наперед, до малейших деталей. Так как ваша голова сейчас будет забита кучей задач и о важных мелочах вы запросто можете забыть. В идеале, заведите себе планер на этот месяц.

Близнецы

Новые знакомства подарят вам красочные перспективы. Но не обольщайтесь и будьте бдительны. И не упускайте возможностей, ведь сейчас ваша будущая карьера - в ваших руках! В семейном кругу стоит уделять больше внимания своим близким и чаще прислушиваться к их мнению. Из-за вашей работы им сейчас может казаться, что вы отдаляетесь. Постарайтесь доказать обратное.

Рак

Март - однозначно ваше время! Все прямо таки само идет к вам в руки. Поэтому просто ловите моменты. Сейчас прекрасный период для старта нового проекта, крупных покупок и даже для планирования семьи. Также не будет лишним в марте заняться своим здоровьем, тогда следующей зимой вы будете реже болеть.

Лев

Давно планируете поехать в отпуск и все никак не удается выкроить недельку? Делайте это сейчас. Этот март - лучшее время для отдыха Львов, если выберетесь в поездку, она подарит вам заряд бодрости и энергии на долгое время. Старайтесь избегать конфликтов и решать все вопросы с улыбкой, тогда события будут развиваться в вашу пользу.

Дева

За зиму вы могли набрать немного лишних килограмм, мышцы могли потерять тонус, вы чувствуете усталость и вялость, нет необходимой свежести... Займитесь спортом, тогда за март эта проблема решится. Правильное питание, большое количество питьевой воды и постоянные физические нагрузки помогут вам прийти в форму, как телесно, так и морально.

Весы

Сейчас вас могут манить самые различные интриги и авантюры. И ваш характер будет всячески им способствовать. Но именно в марте очень важно держать себя в руках, так как случайные слабости потом очень сильно отразятся на всей вашей жизни. Займитесь чем-то энергозатратным и не азартным, это поможет выплеснуть энергию и сохранить баланс.

Скорпион

Пора разложить по полочкам все незаконченные дела. Они ведь сами себя не сделают, а в марте этот список будет реализовываться проще, чем в другое время. Сейчас вам нужно высыпаться и действовать по четкому графику, тогда к апрелю многие важные вопросы будут решены в вашу пользу.

Стрелец

Высыпаться жизненно необходимо, правда. Не отказывайте себе в этом удовольствии. Если сейчас вы не найдете времени на отдых, вскоре ваш организм начнет работать на износ. Помните, что отдохнувший человек гораздо более счастлив и продуктивен.

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Козерог

В марте вас ждет улучшение финансовой ситуации. Давние проекты наконец принесут прибыль, если вы грамотно их распланируете и закончите. Не теряйте голову и не делайте необдуманных покупок, иначе к апрелю снова окажетесь без желаемого количества денег.

Водолей

Ваше здоровье целиком и полностью зависит от вашего рациона и количества активностей. А вот ваше моральное состояние сейчас на плечах у близких людей. Почаще общайтесь с друзьями и родными, уделяйте время себе, занимайтесь любимыми делами. Тогда ваше эмоциональное равновесие наконец придет в норму.

Рыбы

В марте 2019 года будьте вежливее с сотрудниками и знакомыми. Ваше настроение сейчас будет сильно "скакать", не позволяйте ему сбить вас с толку. Займитесь изучением нового дела или побалуйте себя каким-то необычным хобби, все это поможет самоорганизоваться и выплеснуть накопившиеся эмоции.

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