Исхудавшая Алла Пугачева напугала своим видом (фото)
09:28, 01 марта 2019Общество
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В последнее время Примадонна сильно похудела.
Пугачевой в апреле исполнится 70 лет / фото instagram.com/alla_pugacheva_forum
В сети появилось новое фото Аллы Пугачевой, на котором видно, как артистка исхудала.
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Примадонна, которой в апреле исполнится 70, блистала в черной кофте, брюках и пиджаке с серебристыми пайетками. Волосы певицы распущены, а глаза спрятаны за солнцезащитными очками. Снимок опубликован в фан-группе Примадонны.
В кадре видно, как сильно артистка похудела, особенно бросаются в глаза ее тоненькие ножки.
Напомним, Алла Пугачева пришла на шоу своего мужа Максима Галкина "Сегодня вечером" в стильном наряде. Выпуск был посвящен юбилею Примадонны, 70-летию.
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