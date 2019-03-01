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Исхудавшая Алла Пугачева напугала своим видом (фото)

09:28, 01 марта 2019
Общество
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Пугачевой в апреле исполнится 70 лет / фото instagram.com/alla_pugacheva_forum

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Примадонна, которой в апреле исполнится 70, блистала в черной кофте, брюках и пиджаке с серебристыми пайетками. Волосы певицы распущены, а глаза спрятаны за солнцезащитными очками. Снимок опубликован в фан-группе Примадонны.

В кадре видно, как сильно артистка похудела, особенно бросаются в глаза ее тоненькие ножки.

Напомним, Алла Пугачева пришла на шоу своего мужа Максима Галкина "Сегодня вечером" в стильном наряде. Выпуск был посвящен юбилею Примадонны, 70-летию. 

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Теги: #фото#Алла Пугачева