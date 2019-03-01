"Они плевать хотели на Евровидение": Скрыпин раскритиковал организаторов Нацотбора

Журналист прокомментировал вопрос отбора участников на конкурс.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины не проконтролировала участников Национального отбора, потому что они плевать хотели на "Евровидение".

Об этом заявил журналист Роман Скрыпин, которому дали скандальное интервью дуэт ANNA MARIA, передает «Прямой».

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"НСТУ три года "Евровидением" не занималось. НОТУ является членом европейского вещательного союза, который проводит коммерческий песенный конкурс "Евровидение". Есть контракт, там все четко написано, какие требования к НОТУ. Оно само должно формировать контракт с исполнителями и контролировать участников", – сказал Скрыпин.

Он обратил внимание на то, что очевидно, что этого не было сделано, поскольку НОТУ на аутсорс отдали производство телеканалу СТБ, частной компании, которая принадлежит Виктору Пинчуку.

"Там теперь другой председатель правления. Я так понимаю, которому вообще все равно, кто поет и о чем поет. И поэтому НОТУ не проконтролировало участников просто. Они плевать хотели на "Евровидение". А СТБ сделало то, что они всегда делают. Для них же не возникает никаких моральных вопросов, когда жена Медведчука ведет "Х-фактор". А Медведчук – кум Путина. Поэтому здесь просто профукали и это служебная халатность", - добавил Скрыпин.