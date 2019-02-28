"Первый шаг в сольный путь": экс-"виагра" представила дебютное видео

"Любить тебя" - дебютный сингл певицы.

Первый шаг в сольный путь - экс-солистка группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова презентует видео на личную музыкальную историю "Любить тебя".

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Февраль ознаменовал новую страницу творчества певицы, автора и композитора Анастасии Кожевниковой. Несколько недель назад артистка представила многотысячной армии поклонников свой авторский сингл "Любить тебя", а сегодня - поделилась первой сольной видео-работой на трек.

Показать певицу с незнакомой зрителям стороны и передать на экране эмоции песни сумела украинский клипмейкер Инна Грабар. Примечательно, что лирическая песня "Любить тебя" родилась еще в 2015 году во время переживаний из-за ссоры с любимым человеком.