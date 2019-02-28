"Невиданное Евровидение": продюсеру TAYANNA намекнули на тайные подробности Нацотбора

Решение TAYANNA отказаться от Нацотбора Ясинский объяснил "токсичностью" конкурса "для психики артиста". На это отреагировал Сергей Притула.

Ведущий Нацотбора на Евровидение-2019 Сергей Притула "пригрозил" известному в Украине продюсеру Михаилу Ясинскому тайными подробностями закулисья отборочного этапа.

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Переписка с Притулой состоялась на Facebook-странице основателя компании Secret Service Entertainment.

“Встречайте новую “жертву режима”, - написал в соцсети Ясинский. В этом посте продюсер оценил решение певицы MARUV отказаться от участия в Евровидении, а вместе с этим отметил, что его подопечная TAYANNA поступила правильно, что также отказать от участия в Нацотборе еще до его старта.

Решение TAYANNA Ясинский пояснил “токсичностью” конкурса “для психики артиста”. На это и отреагировал Сергей Притула:

“Отказ от участия в проекте из-за его токсичности? Психика артиста? Бугагагаааа! Давайте дождемся спецвыпуск “Невиданного Евровидения”. Там всплывут очень интересные смс к продюсерам нацотбора с требованиями гарантий для одной артистки и ценником по другой. Будет очень неудобно”, - написал ведущий под постом Ясинского.

В свою очередь, Михаил Ясинский предположил, что речь идет о певице Оле Поляковой, которая признавалась ранее, что согласилась бы на участие в Нацотборе за $50 000.

“Ты об этом? Так ни для кого не секрет – это все звучало открыто. Но после этого отбора это не интересно даже за еще большие деньги. Подобного дна надо успеть достичь... Это было не просто неудобно. Это была ж*па. .. и ты это знаешь. А о гарантии интересно очень”, – ответил продюсер.

Ответ Ясинского осталась без комментария ведущего. Притула так и не уточнил, о чем именно расскажет спецпроект канала СТБ. Отметим, что переписка велась Притулой с его неофициальной страницы в Facebook.

Как сообщал УНИАН, Притула высказался по поводу "голубей мира" на Нацотборе.