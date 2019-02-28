Вышел второй трейлер новых "Людей Икс" (видео)

Фильм расскажет о мутанте по имени Джин Грей (Софи Тернер), в которую вселился Темный Феникс — космическая сущность, чья сила способна уничтожить весь мир.

Студия Fox выпустила второй трейлер супергеройского фильма «Люди Икс: Темный Феникс».

Фильм расскажет о мутанте по имени Джин Грей (Софи Тернер), в которую вселился Темный Феникс — космическая сущность, чья сила способна уничтожить весь мир.

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В трейлере Грей сражается со Шторм, Ртутью, Зверем и остальными Людьми Икс, с которыми раньше была в одной команде.

В «Темном Фениксе» также появятся Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс и Джессика Честейн.

Как сообщал УНИАН, вышел новый тизер "Аладдина" с Уиллом Смитом в роли Джина. Очень многие пользователи остались недовольны качеством графики и отметили, что Джин в исполнении Уилла Смита выглядит уж слишком нереалистично.