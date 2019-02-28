Скандальные финалистки Евровидения Anna-Maria посвятили песню ситуации в Украине (видео)
Певицы-близняшки рассказали, как создавалась песня, которую девушки исполнили на Нацотборе-2019.
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По словам девушек из группы Anna Maria композиция My Road стала пророческой не только для них, но и для всей Украины.
«Когда мы писали песню My Road, мы даже не могли предположить, что она станет в каком-то смысле пророческой. В ней есть все то, что происходит сейчас с нами, с нашей страной, с нашими людьми. А главное- в ней есть ответы на все вопросы. Это просто удивительно! Украина тоже сейчас ищет свой путь. Как много раз наша страна ошибалась. Мы так хотим, чтобы Украина нашла свою дорогу! Путь к счастью своих людей. Людей, которые прежде всего хотят жить в этой стране и развиваться. Людей, которые будут уважать мнения друг друга. Мы рады, что эта песня и вся ситуация с нами на «Евровидении» стала своего рода катализатором и выявила истинную сущность многих людей»,- заявили певицы.
Со вчерашнего дня нам пришло немало писем из разных стран, (Литва, Франция, Азербайджан, Армения...) Люди пишут, что хотят сделать перевод песни на свой язык. Вчера мы выложили видео с титрами на нашу песню "My Road", это не случайно. Мы знаем, что многие люди не до конца понимают, о чем она. Удивительно, что каждая строчка в этой песне описывает все то, что происходит сейчас в нашей стране, что происходит с нами. И она обнажила вопросы, которые волнуют всех, которые всем "болят". И на которые нам всем нужно найти ответ, найти решение. И найти ту самую дорогу. И сделать это вместе. Было бы здорово, сделать версии песни на разных языках! Давайте попробуем реализовать это. ••• Since yesterday, we received a lot of letters from different countries (Lithuania, France, Azerbaijan, Armenia...) People write that they want to translate our song "My Road" into their language. It would be great! Let's try to do it together ❤️❤️ Full link in BIO
Как сообщал УНИАН, накануне финала Нацотбора-2019 в котором участвовал дуэт Anna Maria разгорелся скандал. В эфире программы «Prime: Скрипiн» поющие близняшки отказались отвечать политические вопросы.
«На самом деле Крым остался Крымом. То же море, те же горы, тот же воздух. Мне кажется, Украина потеряла Крым ... Когда едем в Крым, то проезжаем две границы. Этим все сказано», - сказала одна из сестер.
При этом, артистки не признали тот факт, что Россия оккупировала полуостров.