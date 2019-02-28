Скандальные финалистки Евровидения Anna-Maria посвятили песню ситуации в Украине (видео)

По словам девушек из группы Anna Maria композиция My Road стала пророческой не только для них, но и для всей Украины.

Певицы-близняшки рассказали, как создавалась песня, которую девушки исполнили на Нацотборе-2019.

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По словам девушек из группы Anna Maria композиция My Road стала пророческой не только для них, но и для всей Украины.

«Когда мы писали песню My Road, мы даже не могли предположить, что она станет в каком-то смысле пророческой. В ней есть все то, что происходит сейчас с нами, с нашей страной, с нашими людьми. А главное- в ней есть ответы на все вопросы. Это просто удивительно! Украина тоже сейчас ищет свой путь. Как много раз наша страна ошибалась. Мы так хотим, чтобы Украина нашла свою дорогу! Путь к счастью своих людей. Людей, которые прежде всего хотят жить в этой стране и развиваться. Людей, которые будут уважать мнения друг друга. Мы рады, что эта песня и вся ситуация с нами на «Евровидении» стала своего рода катализатором и выявила истинную сущность многих людей»,- заявили певицы.

Как сообщал УНИАН, накануне финала Нацотбора-2019 в котором участвовал дуэт Anna Maria разгорелся скандал. В эфире программы «Prime: Скрипiн» поющие близняшки отказались отвечать политические вопросы.

«На самом деле Крым остался Крымом. То же море, те же горы, тот же воздух. Мне кажется, Украина потеряла Крым ... Когда едем в Крым, то проезжаем две границы. Этим все сказано», - сказала одна из сестер.

При этом, артистки не признали тот факт, что Россия оккупировала полуостров.