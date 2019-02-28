Сбежавшая в РФ экс-"виагра" "засветила" пышную грудь в платье с экстремальным декольте (фото)
13:05, 28 февраля 2019Общество
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Сексуальности образу прибавляет красная помада на губах певицы.
Седокова еле вместила грудь в декольте / фото Instagram
Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, сбежавшая в Россию, порадовала подписчиков новыми откровенными снимками.
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В Stories своего Instagram-аккаунта певица опубликовала селфи в платье с глубоким декольте, едва прикрывающим грудь, и длинных серьгах.
Сексуальности образу прибавляет красная помада на губах певицы.
Как сообщал УНИАН, Седокова часто радует фанатов откровенными нарядами. Недавно певица опубликовала фото в образе зайчика в чулках и жакете на голое тело.
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