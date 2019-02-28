Астролог рассказал, что ждет самых скандальных участниц нацотбора на Евровидение

Дуэт Anna Maria после скандала на Евровидении ждет востребованность как артисток, причем не только в Украине, но и за рубежом, прогнозирует астролог.

Дуэт Anna Maria, несмотря на скандал, произошедший на Национальном отборе Евровидения, ждет большой всплеск популярности. Скандал обернется им во благо, поскольку добавит им узнаваемости в обществе, причем не только в Украине.

Такое мнение в комментарии "Главреду" выразил астролог Влад Росс.

"Анну и Марию Опанасюк после этой громкой истории ждет востребованность как артисток. Особенно активно их будут приглашать с выступлениями в Россию, Беларусь и Казахстан. Их ждет всплеск гастрольной деятельности и множество концертов. Согласно гороскопу сестер, в ближайшее время для них ситуация будет складываться весьма благоприятно, поскольку Юпитер соединяется в их гороскопе с Домом карьеры и успеха", - сказал он.

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Астролог отметил, что все это время, с 2014 года, Anna Maria "играли по правилам" Украины: они не гастролировали в России, не выступали в Крыму, в их репертуаре множество песен на украинском языке, выступали только в Украине.

"Этот дуэт все равно ждет успех – что в Украине, что за ее пределами. Пока этого не заметно, но от этого скандала артистки только выиграли. Эта скандальная история как-то рассосется и забудется. Разве что поначалу в Украине дуэт будут не особо жаловать, но через год-два они преуспеют в Украине. Так что крест на карьере Anna Maria в Украине точно не стоит ставить", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, общественный вещатель (НОТУ) и певица MARUV, которая победила в конкурсном отборе, не смогли договориться относительно ее участия в Евровидении 2019. Артистка жаловалась на некоторые пункты предложенного ей договора: "Раньше я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене".

26 февраля, финалист национального отбора на Евровидение 2019 группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на международном песенном конкурсе после предложения НОТУ. Такое же решение затем приняла KAZKA.