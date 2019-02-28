"Репутационные потери были бы большими": экс-глава МИД прокомментировал скандал с Нацотбором

По его оценке, СМИ несколько преувеличили значение проблемы с Евровидением-2019.

Репутационные потери Украины от участия в "Евровидении-2019" исполнителей, которые гастролируют в России, были бы большими, чем в случае их отказа от участия в песенном конкурсе.

Об этом заявил дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009 гг.) Владимир Огрызко, передает «Прямой».

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"Вы правильно сказали, процитировав наших песенных звезд: что они дети музыки и сцены. И это было бы очень правильно, если бы не одно небольшое "но". У нас с Россией война. И этот аспект, мне кажется, вносит очень серьезные коррективы в позицию каждого, который решает для себя: я еду к агрессору или нет. И поэтому, мне кажется, нам нужно четко и ясно для себя уяснить, какая есть гражданская позиция каждого из тех, кто от имени Украины куда едет. Не лично, а от имени Украины. И, по моему мнению, аморальным является то, когда человек, который представляет Украину, едет в страну-агресорку, там поет и зарабатывает себе очередные "30 сребреников", - отметил Огрызко.

По его словам, СМИ несколько преувеличили значение проблемы с Евровидением-2019, ведь в Украине есть гораздо больше серьезных проблем, чем обсуждать, поедет ли Maruv, поедет ли Kazka, поедет ли еще кто-то.

"Но это только возможность – если бы она (певица Maruv – ред.) победила... Шанс победить, конечно, есть у каждого, но это только шанс. А вот репутационные потери от того, что она бы победила и поехала бы в Москву на гастроли, были бы, по моему мнению, значительно больше того, она могла бы привезти с собой условное первое место. Всегда все это надо взвешивать очень детально", - подытожил экс-министр.