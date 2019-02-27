Евровидение 2019: Данилко сравнил финал Нацотбора с "комсомольским собранием"

Данилко также прокомментировал неудобные вопросы со стороны ведущего участникам на Нацотборе.

Судья национального отбора на Евровидение-2019 Андрей Данилко прокомментировал скандал после финала Нацотбора.

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Данилко в интервью "Фактам" отметил, что в финале Нацотбора его раздражало «комсомольское собрание», на котором все мы оказались".

"У меня было просто какое-то дежавю. Я хорошо помню советское время и собрания, где отчитывали за неправильное ношение пионерского галстука и крестик на шее. Между прочим, комсомольцем я так и не был", - заявил он.

Данилко также прокомментировал неудобные вопросы со стороны ведущего участникам на Нацотборе.

"Ну, а к чему это надо было облекать в такую категоричную форму? Ведь проходил отбор участников, в котором за музыкальную часть отвечал Руслан Квинта, а все остальное было на совести НТКУ. Там ведь видели, кто будет выступать! Зачем начинать выяснять подобные вопросы прямо во время финала? Тем более в таком категоричном тоне, как это делал Притула. Я, например, чувствовал себя очень некомфортно. Мне хотелось сгладить ситуацию", - отметил артист.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля глава Национальной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил, что Украина не будет участвовать в Евровидении.