"Еще было время": вице-премьер сделал заявление после отказа Украины от участия в Евровидении (видео)

Кириленко считает, что было достаточно времени и возможностей, чтобы выбрать представителя Украины на Евровидении.

Вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко в эфире Радио НВ прокомментировал отказ Украины от участия в Евровидении.

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Он отметил, что, по его мнению, отказ от Евровидения нелогичен, но решение общественного вещателя нужно уважать.

"Если по каким-то причинам общественное вещание решило прекратить разговор с теми, кто выступал в финале (отбора на Евровидение), и объявить о неучастии Украины, то это решение общественного вещателя, которое они приняли в пределах своих полномочий", - заявил Кириленко.

Однако, по его словам, это не лучший выход, потому что "еще было и время, и инструменты для того, чтобы выбрать представителя, который, с одной стороны, устроил бы значительную часть наблюдателей, экспертов, специалистов, общественное мнение, а, с другой стороны, не был бы задействован на гастролях на территории государства-агрессора и признавал бы территориальную целостность и суверенитет Украины".

Вице-премьер также отметил, что скорее всего сейчас начнется информационная волна от пророссийских сил, что якобы в Украине нет свободы волеизъявления.

"Так вот что я им хочу рассказать. Все эти российские пропагандисты и в Украине, и в самой России пусть посмотрят на свое общество, на отсутствие у них свободы, волеизъявления и выражения своего мнения, и занимаются своими делами", - добавил Кириленко.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля глава Национальной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил, что Украина не будет участвовать в Евровидении.