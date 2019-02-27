Участник Евровидения-2018 Melovin шокировал фанатов сменой имиджа (фото)
17:49, 27 февраля 2019Общество
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В подписи к снимку певец поздоровался со своими фанами, которые называют себя "меловинаторами".
Украинский певец MELOVIN снова решился на изменения во внешности. На этот раз исполнитель решил перекрасить волосы в седой цвет. Фото нового образа он разместил в своем Instagram.
В подписи к снимку певец поздоровался со своими фанами, которые называют себя "меловинаторами".
Фото тут же вызвало бурную дискуссию среди поклонников Мела. Одни написали, что пришли в шок от увиденного, другие же, напротив, наделали кумиру комплиментов.
Как сообщал УНИАН, ранее звезда "Евровидения" Кончита Вурст неожиданно побрилась налысо.
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