Участник Евровидения-2018 Melovin шокировал фанатов сменой имиджа (фото)

В подписи к снимку певец поздоровался со своими фанами, которые называют себя "меловинаторами".

Украинский певец MELOVIN снова решился на изменения во внешности. На этот раз исполнитель решил перекрасить волосы в седой цвет. Фото нового образа он разместил в своем Instagram.

В подписи к снимку певец поздоровался со своими фанами, которые называют себя "меловинаторами".

Фото тут же вызвало бурную дискуссию среди поклонников Мела. Одни написали, что пришли в шок от увиденного, другие же, напротив, наделали кумиру комплиментов.

Как сообщал УНИАН, ранее звезда "Евровидения" Кончита Вурст неожиданно побрилась налысо.