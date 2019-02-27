Maruv о скандале с Евровидением: буду жить на два года меньше

Певица согласна, что скандал вокруг Евровидения повысил ее популярность.

Победитель национального отбора на Евровидение-2019 Maruv поблагодарила за поддержку украинских звезд и фанатов после отказа представлять Украину на международном песенном конкурсе.

Читайте такжеMaruv сделала заявление о гастролях в России после скандала с Евровидением

"Благодарю каждого за поддержку, я это очень ценю! Признаюсь, не смела даже рассчитывать на такой фидбэк! Спасибо, дорогие! Видела, что люди уже подали петицию, но в любом случае события последних нескольких дней отбили всякое желание принимать участие. Еще раз огромное спасибо всем, кто за меня вступился, я буду вас радовать новыми песнями и шоу. Тем более что мои планы грандиозны, и этот инцидент сделал меня только сильнее. Я поняла, что могу больше, чем думала! Мечтайте чаще, не ограничивайте себя, и нужные двери перед вами обязательно откроются", - заявила певица і интервью КП.

При этом артистка согласна, что скандал вокруг Евровидения повысил ее популярность: "Бесспорно, но жить я буду на два года меньше (улыбается)", отметила она.

Как сообщал УНИАН, общественный вещатель (НОТУ) и певица MARUV, которая победила в конкурсном отборе, не смогли договориться относительно ее участия в Евровидении 2019. 26 февраля финалист национального отбора на Евровидение 2019 группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на международном песенном конкурсе после предложения НОТУ. Позже стало известно, что и группа Kazka также отказалась от участия в конкурсе.