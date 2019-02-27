В НОТУ заявили, что в настоящее время ни с кем не ведут переговоры об участии в "Евровидении"

Сейчас в НОТУ рассматривают все варианты дальнейшего развития этой ситуации и проводят консультации.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) сейчас ни с кем из музыкантов не ведет переговоров относительно участия в песенном конкурсе «Евровидение».

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Об этом заявила PR-директор НОТУ Виктория Сидоренко в эфире радио Свобода. «Сегодня прямо сейчас на этот момент ни с кем новым переговоров мы пока не ведем. Мы рассматриваем все варианты дальнейшего развития этой ситуации, проводим консультации. Как общественный вещатель, мы уважаем выбор зрителей и, безусловно, результаты национального отбора и доверие зрителей. Поэтому когда Maruv не согласилась подписать договор, мы предложили такой договор участникам, которые заняли второе место и, соответственно, третье, когда второе место отказалось», – сказала Сидоренко.

Она добавила, что Freedom Jazz и Kazka получили предложение по телефону и отказались от участия в конкурсе, детально не знакомясь с договором.

По словам Сидоренко, НОТУ должна назвать участника от Украины в первую неделю марта.

Как сообщал УНИАН, Национальная общественная телерадиокомпания отказалась подписывать контракт с победительницей нацотбора Maruv. В адрес певицы звучала критика за то, что раньше она ездила выступать в Россию и также имеет запланированные концерты там в апреле. После этого НОТУ начала переговоры с другими участниками отбора. Freedom Jazz и Kazka них отказались представлять Украину на конкурсе.