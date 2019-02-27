Brunettes Shoot Blondes заявили, что не поедут на Евровидение-2019

При этом предложение от НОТУ группе еще не поступало.

Группа Brunettes Shoot Blondes заявила, что в случае, если НОТУ предложит им представить Украину на Евровидении-2019, они откажутся.

Об этом говорится в сообщении на странице группы в Facebook.

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"Друзья! Нам поступает много сообщений с вопросом - выходило ли сегодня НСТУ на связь с Brunettes Shoot Blondes. Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение относительно участия в Евровидении-2019, мы ее отклоним. Наш коллектив не побеждал в Нацотборе, эта поездка не наша", - говорится в сообщении.

Напомним, Brunettes Shoot Blondes занял четвертое место в финале Национального отбора.

Как сообщал УНИАН, в этом году в Национальном отборе на Евровидение победила певица MARUV. Однако общественный вещатель (НОТУ) и певица не смогли договориться относительно ее участия в Евровидении 2019. Тогда в НОТУ заявили, что будут вести переговоры с другими финалистами Нацотбора.

26 февраля группа Freedom Jazz, которая заняла второе место на Нацотборе, отказалась представлять Украину на международном песенном конкурсе после предложения НОТУ. Сегодня, 27 февраля, от участия в Евровидении отказался группа KAZKA.