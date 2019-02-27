"Договор был составлен на скорую руку": Maruv впервые рассказала детали переговоров c НОТУ

По ее словам, никто из государственных чиновников с ней не встречался после скандала с Нацотбором на Евровидении.

После победы в национальном отборе на "Евровидение-2019" и последующего за ней скандала певица MARUV общалась с поклонниками только через страницу в Instagram. 27 февраля Maruv впервые рассказала о спорных пунктах договора с НОТУ.

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"Перед участием в национальном отборе артист подписывает контракт с телевещателем (то есть с СТБ, который проводит нацотбор). Уже после победы на изучение второго контракта с НОТУ и принятие решения о подписании этого контракта у моей команды было 24 часа. Мне бы не хотелось вновь и вновь говорить о том, что от гастролей в России я была готова отказаться, хотя на законодательном уровне это не является нарушением, но штрафы в два миллиона гривен заставили бы задуматься любого здравомыслящего человека. Ну и, откровенно говоря, создалось впечатление, что договор был составлен на скорую руку без финальной редакции грамотных юристов, содержал ошибки и возможность двойного трактования многих пунктов. Не уверена, что в предыдущие годы победители подписывали именно такую редакцию договора", - рассказала певица в интервью КП.

По ее словам, никто из государственных чиновников с ней не встречался.

"Я не жалею ни о чем! По жизни я - борец, не боюсь сложностей, но в сложившейся ситуации просто можно констатировать факт: все, что ни делается - все к лучшему!", отметила артистка.

Как сообщал УНИАН, общественный вещатель (НОТУ) и певица MARUV, которая победила в конкурсном отборе, не смогли договориться относительно ее участия в Евровидении 2019. 26 февраля финалист национального отбора на Евровидение 2019 группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на международном песенном конкурсе после предложения НОТУ. Позже стало известно, что и группа Kazka также отказалась от участия в конкурсе.