Настя Каменских подчеркнула аппетитные формы стильным мини (фото)

Новый образ исполнительницы восхитил сеть.

Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала новое фото, на котором она появилась в ярком образе.

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Поп-дива на своей странице в Instagram показала кадр, где она позирует в ярко-розовом костюме. Мини-юбка выгодно подчеркивает аппетитные формы артистки, а белая майка - пышную грудь.

"Красотка", "Секси", "Фиолетовая киска", "Сочная", "А где попа, как у Ким?", - пишут в комментариях.

Ранее Настя Каменских выпустила клип на песню "Попа, как у Ким". В кадре артистка устроила эротические танцы в разных откровенных образах.