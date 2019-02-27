Настя Каменских подчеркнула аппетитные формы стильным мини (фото)
15:48, 27 февраля 2019Общество
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Новый образ исполнительницы восхитил сеть.
В этот раз артистка решила не раздеваться для фото / фото instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала новое фото, на котором она появилась в ярком образе.
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Поп-дива на своей странице в Instagram показала кадр, где она позирует в ярко-розовом костюме. Мини-юбка выгодно подчеркивает аппетитные формы артистки, а белая майка - пышную грудь.
"Красотка", "Секси", "Фиолетовая киска", "Сочная", "А где попа, как у Ким?", - пишут в комментариях.
Ранее Настя Каменских выпустила клип на песню "Попа, как у Ким". В кадре артистка устроила эротические танцы в разных откровенных образах.
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