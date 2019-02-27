"Мы вынуждены наблюдать этот цирк": сеть взбудоражил отказ Kazka от поездки на Евровидение-2019

Организаторы украинского отбора на Евровидение-2019 не создали правила для участников, тем самым позволив принимать участие в отборе артистам, выступающим в России. Политика сыграла решающую роль.

Ситуация вокруг нацотбора Евровидения буквально взорвала сеть. Артисты, продюсеры, менеджеры шоу-бизнеса крайне резко высказываются об отборе, называя его полным фиаско и обвиняя организаторов в непрофессионализме.

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«Шоу вышло, молодцы. Но для страны - это начало конца. Если мы и дальше будем так делать, нас скоро не станет», - пишет продюсер Виталий Пастух.

Он поддерживает мнение многих коллег о том, что организаторы не создали правила для участников, тем самым позволив принимать участие в отборе артистам, выступающим в России. Политика сыграла решающую роль.

«Неспособность менеджеров команды Аласании под его управлением, просчитать простейшие последствия своих же действий, привели к тому, что забив болт на формирование адекватных условий отборочного процесса на Евровидение до того как, мы получаем грандиозные скандалы на пустом месте. Тотальное игнорирование реальности и профессиональная некомпетентность многочисленных протеже Аласании, набранных им на немаленькие зарплаты в НСТУ за счет бюджета, в итоге привело к закономерному финалу. А учитывая то, что независимый украинский шоубиз только-только формируется, мы вынуждены наблюдать этот цирк в исполнении творческих „внеполитиков“. MARUV, Freedom Jazz, абсолютно непонятные заявления KAZKA про некую „миссию объединять людей, а не сеять раздор“, которым они мотивируют свой отказ - это вообще про что? Они с небратьями нас объединять, что ли собрались? Тоже роялти от русни ближе к телу? И плюс концерты? Просто жесть…», - пишет блогер Alex Noyt.