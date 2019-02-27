"Мы вынуждены наблюдать этот цирк": сеть взбудоражил отказ Kazka от поездки на Евровидение-2019
Ситуация вокруг нацотбора Евровидения буквально взорвала сеть. Артисты, продюсеры, менеджеры шоу-бизнеса крайне резко высказываются об отборе, называя его полным фиаско и обвиняя организаторов в непрофессионализме.
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«Шоу вышло, молодцы. Но для страны - это начало конца. Если мы и дальше будем так делать, нас скоро не станет», - пишет продюсер Виталий Пастух.
Он поддерживает мнение многих коллег о том, что организаторы не создали правила для участников, тем самым позволив принимать участие в отборе артистам, выступающим в России. Политика сыграла решающую роль.
«Неспособность менеджеров команды Аласании под его управлением, просчитать простейшие последствия своих же действий, привели к тому, что забив болт на формирование адекватных условий отборочного процесса на Евровидение до того как, мы получаем грандиозные скандалы на пустом месте. Тотальное игнорирование реальности и профессиональная некомпетентность многочисленных протеже Аласании, набранных им на немаленькие зарплаты в НСТУ за счет бюджета, в итоге привело к закономерному финалу. А учитывая то, что независимый украинский шоубиз только-только формируется, мы вынуждены наблюдать этот цирк в исполнении творческих „внеполитиков“. MARUV, Freedom Jazz, абсолютно непонятные заявления KAZKA про некую „миссию объединять людей, а не сеять раздор“, которым они мотивируют свой отказ - это вообще про что? Они с небратьями нас объединять, что ли собрались? Тоже роялти от русни ближе к телу? И плюс концерты? Просто жесть…», - пишет блогер Alex Noyt.
«Аплодирую стоя! Достойный поступок. Уважение вам огроменное. Правильное решение! Количество просмотров подтверждает, что ваша публика с вами всегда! Какие вы молодцы! Я еще больше вас полюбила. Было бы супер, если бы вы поехали, но не такой ценой. Поэтому это правильное и взвешенное решение. Пусть эта ситуация будет хорошим уроком организаторам. Я даже не сомневалась в том, что вы откажетесь. Молодцы. Победа должна быть честной! Спасибо вам за такую позицию!», - пишут под заявлением группы Kazka в сети.
Как сообщал УНИАН, общественный вещатель (НОТУ) и певица MARUV, которая победила в конкурсном отборе, не смогли договориться относительно ее участия в Евровидении 2019. 26 февраля финалист национального отбора на Евровидение 2019 группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на международном песенном конкурсе после предложения НОТУ. Позже стало известно, что и Kazka отказалась от участия в Евровидении.