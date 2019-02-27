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Звезда "Танцев со звездами" показала фото подросшей дочери

14:24, 27 февраля 2019
Общество
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Анита Луценко показала подросшую дочь / фото instagram.com/anitasporty

На своей странице в Instagram Луценко выложила фото маленькой Мии, которой сейчас 2,5 года.

Отметим, что молодая мама долго скрывала свою дочь от публики. Впервые лицо малышки Луценко показала в декабре, появившись с ней на обложке одного из глянцевых журналов.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года Аниту Луценко ограбили, пока она с семьей отдыхала в Доминикане.

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Теги: #дети#украинские знаменитости