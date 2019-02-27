Звезда "Танцев со звездами" показала фото подросшей дочери
14:24, 27 февраля 2019Общество
263 0
Сейчас маленькой Мии 2,5 года.
Анита Луценко показала подросшую дочь / фото instagram.com/anitasporty
Популярный фитнес-тренер и участница второго сезона "Танцев со звездами" Анита Луценко показала, как выглядит её подросшая дочь.
На своей странице в Instagram Луценко выложила фото маленькой Мии, которой сейчас 2,5 года.
Отметим, что молодая мама долго скрывала свою дочь от публики. Впервые лицо малышки Луценко показала в декабре, появившись с ней на обложке одного из глянцевых журналов.
Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года Аниту Луценко ограбили, пока она с семьей отдыхала в Доминикане.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter