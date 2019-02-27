"Lady in red": помолодевшая экс-"виагра" поразила фанатов откровенным образом (фото)

В своем Instagram певица опубликовала фото в полностью красном откровенном наряде.

Опальная украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова удивила фанатов помолодевшим видом.

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В своем Instagram певица опубликовала фото в откровенном наряде "total red". На певице латексный топ, еле прикрывающий грудь, красные колготки, босоножки на шпильке и лакированный плащ. Удивила певица и цветом волос: на фото она платиновая блондинка.

Подписчики отмечают, что Седокова выглядит моложе своих лет.

"Девочка в красном", "Намного моложе", "Анечка Вам так идет очень свежо, молодо и стильно", "Сногсшибательный образ!", "Хороша чертовка", "Красна девица - во всех смыслах этого выражения", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, Седокова обнажила ягодицы на фото и "взорвала" Instagram.