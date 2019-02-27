В Хмельницком разоблачили нелегальные лотереи с вывесками государственной «М.С.Л.»

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» продолжает разоблачать нелегальные лотереи, которые незаконно используют бренд «М.С.Л.».

21 февраля адвокат «М.С.Л.» Дмитрий Лугиня вместе с представителями СМИ посетили лотерейное заведение в г. Хмельницкий, Львовское шоссе 29/1, что находится возле центрального рынка «Изида».

Во время осмотра адвокат выявил ряд нарушений, в частности: незаконное использование знаков для товаров и услуг, цветов оформления и элементов дизайна без разрешения лотерейного оператора «М.С.Л.»; ложные ссылки на факт распространения билетов государственных лотерей ООО «М.С.Л.» и присвоение собственником учреждения средств, которые были получены путем введения игроков и правоохранительных органов в заблуждение; неизвестное программное обеспечение, которое не использует «М.С.Л.»; во время тестовой закупки было получено чек с названием другого оператора государственных лотерей и без указанной стоимости лотерейного билета.

Адвокат вызвал полицию с целью подачи заявления об открытии уголовного производства по статье 229. Уголовного кодекса «Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара»

По словам Дмитрия Лугини, раньше полиции приехали более десяти неизвестных лиц с характерным для криминального мира лексиконом, которые силой вытолкали из заведения журналистов и адвоката «М.С.Л.» и в дальнейшем не допустили правоохранителей к месту совершения преступления. В течение нескольких часов они пытались препятствовать работе адвоката и журналистов.

Тем не менее, после прибытия следственно-оперативной группы, адвокат «М.С.Л.» написал соответствующее заявление о выявленных преступлениях для открытия уголовного производства.

В «М.С.Л.» отмечают, что будут внимательно следить за тем, как правоохранительные органы будут проводить следствие и каких результатов он достигнет.

Напоминаем, что оператор государственных лотерей «М.С.Л.» летом 2018 года начал борьбу с нелегальными заведениями. В результате совместного рейда юристов «М.С.Л.» и журналистов удалось закрыть нелегальное заведение на улице Гетьмана 2 в Киеве.

«М.С.Л.» неоднократно высказывал свою позицию как надо урегулировать лотерейный рынок, для того чтобы он стал прозрачным и честным.