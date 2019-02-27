Гороскоп на март 2019: рекомендации астролога на каждый день

Названы дни в марте, когда не стоит строить планы и делать серьезные шаги.

Наше настроение в следующем месяце будет характеризовать изменчивость и колебания, прогнозируют астрологи.

О том, на какие моменты стоит обратить особое внимание, рассказала ТСН астропсихолог Валентина Виттрок.

2 марта. Возможны противоречия в общении, особенно это касается личных отношений.

5 марта. В этот день и до 28 марта – начинается обратное движение Меркурия – планеты, отвечающей за связи, посредничество и общение на всех уровнях. Поэтому в этих сферах возможны проблемы.

6 марта. В этот день не стоит строить планы и делать серьезные шаги. Рекомендуется отказаться от употребления алкоголя и лекарств и операций под наркозом.

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7 марта. Уран переходит из знака Овна в знак Тельца, где пробудет семь лет, и это говорит о том, что уровень агрессии в обществе, который наблюдается в последние годы, постепенно будет снижаться, а значит, все мы станем немного добрее.

8-9 марта. Месяц, который идет по знаку Овна, может принести повышенную эмоциональность и вероятность финансовых ошибок: прежде чем что-то сказать или сделать, особенно потратить, – семь раз отмерьте и только потом режьте.

10-12 марта. Время хорошо подходит для начала длительных процессов – например, закладки первого камня в фундамент вашего дома или написания первой страницы нового романа. Правда, быстрого результата ждать не стоит – не забывайте о Меркурии, который будет в ретроградной стадии до 28 марта. Это также дни повышенного травматизма, когда стоит соблюдать осторожность за рулем и во время занятий экстремальными видами спорта.

13-14 марта. Расположение звезд на небе – в частности, взаимодействие Марса в знаке Тельца и Сатурна со знаком Козерога – будет способствовать повышенной активности, особенно это касается бизнесменов и политиков.

21 марта. Особенно честными с самими собой нужно быть журналистам и пропагандистам всех мастей.

23-25 марта. Во время движения Луны по знаку Скорпиона не рекомендуется делать крупные покупки и составлять долгосрочные планы.

27 марта. День, когда Юпитер "в гостях" в родственном ему знаке Стрельца, удачный как для него, так и других солнечных знаков – Овна и Льва.

28-29 марта. Соединение Луны с Сатурном и Плутоном в знаке Козерога несет плохое настроение вплоть до депрессии. Впрочем, есть и повод для оптимизма – выход Меркурия с ретроградной стадии вернет гармонию в отношения.

30-31 марта. Луна в знаке Водолея сулит не только смену погоды – потепление – но и желание пошутить над собой и другими.

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