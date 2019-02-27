Наступает сложный период: двум знакам Зодиака не повезет в марте - прогноз астролога
Астропсихолог Валентина Виттрок рассказала, каким знакам Зодиака надо вести себя особенно осторожно в период ретроградного Меркурия - с 5 по 28 марта.
В интервью "Фактам" она объяснила, какими неприятностями чреваты дни ретроградного Меркурия.
Так, в период с 5 по 28 марта велика вероятность того, что люди, с которыми вы общаетесь, либо сами переврут направляемые вам данные, либо неверно истолкуют то, что вы им скажете или напишете.
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Что нельзя делать в период ретроградного Меркурия:
- отложите заключение важных сделок и оформление серьезных договоров;
- не начинайте ничего нового до того времени, когда Меркурий выйдет из ретроградного движения;
- не спешите - тщательно проверяйте все подписанные документы;
- новые проекты будут развиваться совсем не по тому сценарию, на который вы рассчитывали;
- нельзя покупать движимое и недвижимое имущество и даже домашних животных: автомобиль, приобретенный во время ретроградного Меркурия, окажется со скрытым браком, дом — негодным для проживания, а собака или кот — больными;
- категорически не рекомендуется приобретать разного рода механические вещи, приборы, компьютеры и программное обеспечение: все это будет плохо работать, постоянно ломаться и выходить из строя;
- не стоит в этот период отправляться в дальние поездки.
Каким знакам Зодиака не повезет в марте 2019
"Близнецы и Девы — они управляются Меркурием, поэтому ретроградное движение затрагивает их больше, чем других. Их жизнь, если, конечно, они не подстрахуются и не примут меры, Меркурий может превратить в настоящий хаос. Особенно тяжело приходится Девам: представители этого знака одержимы порядком, любая пылинка на мебели или разбросанные бумаги на письменном столе заставляют их нервничать, а уж информационная неразбериха способна вывести из себя всерьез и надолго", - прогнозируют астрологи.
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