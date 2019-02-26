Maruv заявила, что не давала интервью после победы в отборе на Евровидение - видео РосСМИ с певицей заблокировали

Прямая речь, на которой сейчас пытаются спекулировать СМИ в своих материалах, была записана до участия в финале, утверждает певица.

Исполнительница Maruv заявила, что не давала никаких интервью и комментариев после победы 25 февраля.

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Она попросила СМИ не спекулировать не вырывать ее цитаты из контекста прошлых интервью.

"Я не давала НИКАКИХ интервью и комментариев после победы в Национальном отборе на "Евровидение-2019", кроме тех, что есть на моих официальных страницах в социальных сетях.

Прямая речь, на которой сейчас пытаются спекулировать СМИ в своих материалах, была записана до участия в финале. "Сенсационные" цитаты, которые сейчас активно используются прессой, вырваны из контекста прошедших интервью. В ближайшее время я обязательно отвечу на все вопросы в развернутой форме. Всем мир!", - говорится на странице Maruv.

Ранее на YouTube-канале российского издания Super появился анонс "эксклюзивного" интервью с певицей, где она высказалась о своем участии в Нацотборе на Евровидение-2019. Сейчас видео заблокировано на территории Украины "по требованию правообладателя".

Как сообщал УНИАН, после отстранения объявленные победителями Freedom Jazz отказались от участия в Евровидении.