Евровидение: в НОТУ заявили, что среди всех участников Нацотбора "один, а может два" никогда не выступали с гастролями в РФ

95% украинских исполнителей выступают в РФ, - в НОТУ прокомментировали скандал с MARUV.

Ориентировочно 95 процентов украинских исполнителей постоянно и системно выступают в России. Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK во время телефонного включения заявил член правления Национального общественного телевидения Украины Юрий Макаров.

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Юрий Макаров рассказал о переговорах с певицей MARUV, отметив, что, с одной стороны, ситуация была предсказуемой, с другой – скандальной. С его слов, до стандартного контракта общественных вещателей учитывая войну с РФ был добавлен пункт, что исполнитель, по крайней мере на время перед «Евровидением» в Израиле, отказывается от гастролей в РФ.

Комментируя заявление певицы о том, что она была готова отказаться от гастролей в России, однако ее не устраивают «кабальные» условия контракта, Юрий Макаров отметил: «Насколько я знаю, у нее есть контракт с «Warner», но не с центральным, а с российской «дочкой». Когда исполнитель подписывает договор, он на себя накладывает абсолютно добровольно, самим фактом подписания этого контракта, кучу ограничений – вплоть до того, что носить, какие интервью давать, какое количество интервью должно быть на год, о чем исполнитель может говорить, о чем не может... то Есть стандартное соглашение предусматривает раз в 10 больше различных ограничений, чем то, что требует Европейский вещательный союз».

Он добавил, что примерно 95% украинских исполнителей постоянно и системно ездят в страны-агрессора с выступлениями. «Среди всех участников один, а может два никогда не выступали с гастролями в России», – добавил Юрий Макаров.

Как сообщал УНИАН, общественный вещатель (НОТУ) и певица MARUV, которая победила в конкурсном отборе, не смогли договориться относительно ее участия в «Евровидении-2019».