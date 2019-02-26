"Чтобы общество успокоилось": фигурант кровавой аварии в Харькове Дронов прокомментировал решение суда (видео)

Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.

Геннадий Дронов, участник жуткой аварии в Харькове с шестью жертвами, считает несправедливым приговор суда по его делу. Он намерен обжаловать его.

Также фигурант дела о кровавом ДТП говорит, что такое наказание ему дали, "чтобы общество успокоилось".

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Напомним, суд приговорил обвиняемых в совершении смертельного ДТП в Харькове Елену Зайцеву и Геннадия Дронова к 10 годам лишения свободы. Это - максимальная санкция статьи. Им запретили управлять транспортными средствами в течение 3 лет.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов.