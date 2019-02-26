"Меня продавили": MARUV высказалась РосСМИ о скандале после Нацотбора на Евровидение (видео)

Певица заявила, что не хотела участвовать в политизированном Евровидении, так как является полностью аполитичной артисткой.

MARUV, выигравшая Нацотбор на «Евровидение», стала объектом жесточайшей критики после отказа от участия в конкурсе. Певица не ожидала, что ее контракт будет содержать такие условия, как согласования всех до единого танцевальных движений и шпагатов.

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По словам MARUV, ее просто "протолкнули" на Нацотбор поклонники, которые активно писали ей в социальных сетях с просьбой поучаствовать. Что касается самого конкурса Евровидение, то его она считает чересчур политизированным, посему также не особо имела желание ехать на него. Об этом шля речь в интервью российскому изданию Super.

"Меня "продавили" на Нацотбор поклонники, сама я не хотела идти. Я до сих пор не знаю, правильно я поступила, что "ввязалась" в эту авантюру. Очень сложно, сложно физически выдерживать повышенное внимание к своей персоне. В каждой стране есть хорошие и плохие люди и сейчас я просто не обращаю внимания на нападки в сети", – прокомментировала ситуацию вокруг Евровидения MARUV.

Также она добавила, что не хотела участвовать в политизированном Евровидении, так как является полностью аполитичной артисткой. Что касается ее выступлений за пределами Украины, в том числе и гастролей в РФ, певица отметила, что "таким образом меняет мир к лучшему и объединяет людей".

"Мне бы хотелось, чтобы люди знали мое мнение. Я хочу быть всемирно известной певицей, это мой способ менять мир. Не важно, откуда ты родом. В отличие от политики, музыка объединяет, но люди забыли об этом. Одна из причин, почему я не хотела принимать участие в Евровидении – этот конкурс уж слишком смешивают с политикой, иногда даже чересчур", – подытожила артистка.

Как сообщал УНИАН, певица MARUV должна была представить Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. Ее победа на нацотборе спровоцировала скандал – ряд политиков и общественных активистов выступил против кандидатуры исполнительницы, поскольку она гастролировала в России. На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ. Несмотря на это, переговоры между «Общественным» и певицей провалились.