Скандальный Дорн взорвал Instagram танцами в поддержку Maruv (видео)
15:57, 26 февраля 2019Общество
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За четыре часа видео собрало больше 115 тысяч просмотров.
Украинский музыкант Иван Дорн исполнил танец в поддержку певицы Maruv. Ролик певец опубликовал на своей странице в Instagram.
В ролике Дорн повторяет фрагмент танца самой Анны Корсун, который она станцевала под песню Siren Song. С этим треком исполнительница выступала на Нацотборе.
В комментарии к ролику Дорн написал "Bang! Держись, Maruv". За 4 часа видео собрало больше 115 тысяч просмотров.
Как сообщал УНИАН, ранее Потап поддержал MARUV матерным рэпом. Певица попала в скандал из-за выступлений в РФ. Также сообщалось, что Maruv не пустили на Евровидение.
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