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Скандальный Дорн взорвал Instagram танцами в поддержку Maruv (видео)

15:57, 26 февраля 2019
Общество
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В ролике Дорн повторяет фрагмент танца самой Анны Корсун, который она станцевала под песню Siren Song. С этим треком исполнительница выступала на Нацотборе.

В комментарии к ролику Дорн написал "Bang! Держись, Maruv". За 4 часа видео собрало больше 115 тысяч просмотров.

BANG! Derjis', Maruv!

Публикация от Ivan Dorn (@dorn_ivan)

Как сообщал УНИАН, ранее Потап поддержал MARUV матерным рэпом. Певица попала в скандал из-за выступлений в РФ. Также сообщалось, что Maruv не пустили на Евровидение.

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Теги: #Евровидение