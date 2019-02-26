Скандальный Дорн взорвал Instagram танцами в поддержку Maruv (видео)

За четыре часа видео собрало больше 115 тысяч просмотров.

Украинский музыкант Иван Дорн исполнил танец в поддержку певицы Maruv. Ролик певец опубликовал на своей странице в Instagram.

В ролике Дорн повторяет фрагмент танца самой Анны Корсун, который она станцевала под песню Siren Song. С этим треком исполнительница выступала на Нацотборе.

В комментарии к ролику Дорн написал "Bang! Держись, Maruv". За 4 часа видео собрало больше 115 тысяч просмотров.

Как сообщал УНИАН, ранее Потап поддержал MARUV матерным рэпом. Певица попала в скандал из-за выступлений в РФ. Также сообщалось, что Maruv не пустили на Евровидение.