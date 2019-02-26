"Шли их на**й": скандальный ведущий резко высказался о ситуации вокруг Maruv

Известный ведущий и блогер Алексей Дурнев резко прокомментировал ситуацию вокруг национального отбора на Евровидение и отказ Maruv представлять Украину на международном песенном конкурсе.

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"Шли их на***. На мою поддержку можешь рассчитывать. Радует, что против Maruv выступают только откровенные дебилы", - написал ведущий под сообщением Maruv о своем отказе в Instagram.

Отметим, что ряд политиков и представителей шоу-бизнеса резко отреагировал на скандал с украинским отбором на Евровидение.

Как сообщал УНИАН, певица MARUV должна была представить Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. Ее победа на нацотборе спровоцировала скандал - ряд политиков и общественных активистов выступил против кандидатуры исполнительницы, поскольку она гастролировала в России.

На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ. Несмотря на это, переговоры между «Общественным» и певицей провалились.