В НОТУ считают, что в России поют все: появилась важная информация об участии Украины в Евровидении-2019

Аласания подчеркнул, что «фильтры» на Нацотборе не облегчили бы ситуацию.

После отказа победительницы Нацотбора на Евровидение-2019 Maruv (Анны Корсун) подписывать договор, который позволил бы ей представлять Украину на конкурсе в Тель-Авиве, с другим претендентом пока ничего не решили.

О том, что проблема с участием Украины в конкурсе существует, написал в комментариях в Facebook глава НОТУ Зураб Аласания.

«Проблема еще не решена. 1 марта должен быть готов и исполнитель, и номер. Решения еще нет, и оно снова зависит от ста различных условий, в 99 случаях - несочетаемых. В этом отличие нашей ситуации от обсуждений в фб», - отметил он.

Аласания также подчеркнул, что «фильтры» на Нацотборе не облегчили бы ситуацию. «Мы знаем столько об участниках, что вы бы сознание потеряли», – намекнул он, добавив, что почти все поют в России.

Кстати, Аласания объяснил пункты договора, которые возмутили Maruv. О соглашении интервью подписывают все участники ежегодно. А вот от концертов в РФ артистка должна была отказаться лишь на три месяца, поэтому так легко и согласилась.

Как сообщал УНИАН, певица MARUV должна была представить Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. Ее победа на нацотборе спровоцировала скандал – ряд политиков и общественных активистов выступила против кандидатуры исполнительницы, поскольку она гастролировала в России. На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ. Несмотря на это, переговоры между «Суспильным» и певицей провалились.