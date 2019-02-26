Каменских покорила сеть скромным образом без макияжа

Фото за пару часов набрало больше 30 тысяч лайков.

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, очаровала подписчиков новым фото без макияжа.

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В то же время, певица удивила подписчиков довольно скромным образом. На фото, опубликованном в Instagram, Каменских в красном oversize-худи, хотя в последнее время радовала фанатов откровенными образами.

"Крутой образ", "Не, лучше попукакуким давай", "О, Каменских в одежде", "Красотка", "Вот, что значит "естественная красота", "Милый костюм, и попы не видно", "Очень красивая", - пишут в комментариях под фото.

Снимок за пару часов набрал больше 30 тысяч лайков.

Как сообщал УНИАН, недавно Каменских выпустила откровенный клип на песню "Попа, как у Ким".